خاص- الابداع يجمع المخرج ايلي السمعان والنجم ملحم زين في “العودة”

يبدأ يوم الأحد المقبل في الثاني من فبراير عرض مسلسل “العودة”، عبر شاشة MBC4. واستباقاً للعرض المنتظر طرحت شركة بلاتينوم ريكوردز تيتر المسلسل الذي غناه ريس الاغنية اللبنانية ملحم زين، والذي أصبح متوفراً عبر جميع المنصات الموسيقية.

الأغنية بعنوان “ضعف نظر” من كلمات علي المولى، الحان محمود عيد، توزيع جيمي حداد. وتم تصوير الشارة تحت ادارة المخرج ايلي السمعان الذي دمج مشاهد النجم ملحم زين ببعض المشاهد التي تجمع بطلي المسلسل دانييلا رحمة ونيقولا معوض، بالاضافة الى باقي أبطال المسلسل الذي سلط المخرج عليهم الضوء هذه المرة بطريقة لافتة لم نرها في السابق في الاعمال الدرامية حيث أعطى لكل ممثل حقه في الظهور في الشارة.

صوّر المخرج ايلي السمعان الشارة ضمن أجواء رومانسية تناسب كلمات الأغنية ولحنها وتوزيعها، حيث لفتنا اعتماده اضاءة الشموع، بالاضافة الى الاضاءة الخافتة ما عكس أجواءً عاطفية على كل المشاهد. كما أن شعور الخوف ظهر بوضوح في عيني دانييلا رحمة التي ركّز المخرج على هذه الناحية للايحاء بحدث كبير ينتظر المشاهد ضمن سياق أحداث المسلسل.

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مرة جديدة، يُسجل المخرج ايلي السمعان ابداعاً جديداً ونجاحاً حتى قبل بدء عرض مسلسل “العودة” وهذا ما يحمله مسؤولية كبيرة لان الاصداء الايجابية بدأ يتلقاها منذ اللحظة الاولى على عرض الشارة.

هذا النجاح الجديد يضع “السمعان” في مصاف المخرجين الذين يُحسب لهم حساباً اضافة الى أنه أصبح من الوجوه التي تُبشر بمستقبل باهر وذلك بعدما وقّع اعمالاً غنائية ودرامية لأهم الأسماء على الساحة الفنية.

نذكر ان مسلسل “العودة” تنتجه شركة ايغل فيلمز بالتعاون مع mbc studios ومؤلف من ٣٠ حلقة، بطولة نيقولا معوض، دانييلا رحمة، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا، اخراج ايلي السمعان. كتابة رائد أبو عجرم ومعالجة درامي طارق سويد، اخراج ايلي السمعان.