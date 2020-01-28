يسرا ترد على اتهام نجلة ماجدة الصباحي للنجوم بالتقصير في حق والدتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية يسرا موقفها من الاتهام الذي وجهته غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، لنجوم الوسط الفني بالتقصير في حق والدتها وغياب معظمهم عن الجنازة والاكتفاء بحضور العزاء.

وقالت يسرا التي غابت هي الأخرى عن الجنازة، في تصريحات لها على هامش حضورها إحدى الندوات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "أنا وزملائي في الوسط نقدر هذا الجيل للغاية، فهم السبب الرئيسي في وجودنا على الساحة الفنية".

وأضافت: "بالتأكيد الغياب والتقصير غير مقصود، قد يكون هناك ظروف ما تمنع البعض من حضور مثل هذه المناسبات الهامة، فيظن أصحابها أن هناك تجاهلًا أو تقصيرًا، ولكن الأمر ليس هكذا".

وأردفت: "أنا على سبيل المثال، لم أتمكن من حضور جنازة الفنانة الراحلة ماجدة، لأنني حضرت 3 جنازات في نفس اليوم التي توفيت فيه، ولم يسعفني الوقت لكي أتواجد".

وتوفيت ماجدة الصباحي 16 يناير الجاري، عن عمر يناهز 88 عامًا، وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم بمشاركة العديد من نجوم الفن، في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، وليلى علوى، ونرمين الفقي، ودنيا عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والإعلامي وائل الإبراشي، ومحمود قابيل، وعزت العلايلي، ودلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي.

ومن جانب آخر، تحدثت يسرا عن بداية مشوارها في مجال التمثيل، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على العمل في السينما من أجل الانتشار وتحقيق الشهرة.

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وأضافت: "استمررت في تقديم بعض الأعمال التي كنت أهدف منها للانتشار، حتى جاء الوقت الذي توقفت فيه مع نفسي من أجل انتقاء أعمالي والتفكير فيما أقدم للجمهور".

وتابعت: "الفضل في نجاحي بالسينما وما وصلت إليه طوال تاريخي يعود إلى المخرج يوسف شاهين".

وأوضحت أنها مازالت حتى هذه اللحظة تشعر بالخوف الشديد في أول يوم تصوير أي عمل تشارك فيه، لافتة إلى أنها لهذا السبب تحرص على عدم أداء المشاهد الصعبة في أول يوم.

واستطردت: "ملامحي الأوروبية لم تقف عائقًا أمام محاولاتي في تغيير جلدي وحرصي على أداء أدوار مختلفة منها البنت الريفية والسيدة المصرية".

واختتمت يسرا حديثها قائلة: "التعاون مع الفنان عادل إمام كان أفضل شيء حدث لي في حياتي، لأنه كان السبب الرئيسي في زيادة شعبيتي وحب الجمهور لي".