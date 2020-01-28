شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض "الفيل الأزرق 2" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الثلاثاء، فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية والذى يقام فى مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية، ويعقبه ندوة نقاشية مع صناع العمل، وقررت إدارة المهرجان إهداء هذه الدورة إلى روح الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ضيف شرف هذه الدورة.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة ٤٦ من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كلا من، المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة واستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي، والناقدة السينمائية علا الشافعي.

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" من تحقيق نجاحات كبيرة فى الايرادات، حيث حقق رقما قياسيا لأول مرة فى السينما بـ 104 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض فى مصر ومختلف الدول العربية.

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"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.