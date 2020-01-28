شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى فالون ينهمر فى البكاء حزنا على وفاة صديقه كوبى براينت وابنته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستطيع المذيع الأمريكى الشهير جيمى فالون، أن يحبس دموعه عن البكاء خلال حديثه عن مواقفه مع صديقه المقرب الراحل الراحل كوبي براينت، وانهمرت دموع جيمى فالون خلال حديثه عن ذكريات تعارفهما والمواقف الطريفة بينهما واللحظة التى تعيشها أسرته.

فجع العالم الرياضى أول أمس الأحد، بنبأ مصرع نجم كرة السلة الأمريكى السابق، كوبى براينت، عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته و3 أشخاص آخرين، ليس من ضمنهم زوجته فانيسا براينت بعد تحطم طائرته الخاصة فى مدينة كالاباساس، حيث ذكرت التقارير العالمية أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.



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وكشفت تقارير صحفية، أن جيانا ابنه نجم كرة السلة الأمريكى كوبى براينت، لقت مصرعها، فى حادث تحطم طائرة والدها الخاصة، صباح أمس الأحد، والتى أدت إلى وفاة 3 أشخاص آخرين بجانب براينت وابنته.



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وفاز كوبي، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، 5 مرات بدورى الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بى ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد، وكان يبلغ من العمر 41 عاما، واشتهر كوبى بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز فى عام 2006، وهو ثانى أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد فى مباراة فى تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

واعتزل اللعب فى عام 2016، وذلك بعد 20 موسما فى صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز، ومنذ ذلك الحين، ألّف عدة كتب للأطفال، كما باشر مشروعات فى مجال الإعلام والأعمال.