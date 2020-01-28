"مشترك الدفاية ولع".. بسمة وهبة: ربنا نجاني من موت محقق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من داخل منزلها، يرصد كيف احترق "المشترك الكهربائي"، بسبب سلك "الدفاية" الكهربائية داخل منزلها. وعلقت "بسمة" على الفيديو قائلة: "لو كنت حكيت مكنش حد هيصدقني، ربنا نجاني من موت محقق، المشترك ولع الساعة 5 الصبح ولحقته، وربنا نجاني الحمد الله". وبدأت بسمة وهبة مؤخرًا، تقديم برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر قناة onE.

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