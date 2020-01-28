أمير طعيمة لتركي آل الشيخ: "شكرا على كل حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الشاعر أمير طعيمة، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

ونشر "طعيمة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعه بالمستشار، معلقا: "ألف سلامة عليك يا معالي المستشار، وربنا يقومك بالسلامة لكل حبايبك، وشكرا على كل حاجة".

وشارك أمير طعيمة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بمسرحية "عطل فني"، بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.