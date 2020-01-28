محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أكد الفنان كريم عبدالعزيز أن هناك جزءا ثالثا من فيلم "الفيل الأزرق"، مشيرًا إلى إنه سيقدم شخصية "الملبوس" هذا الجزء.
وعن مصير شخصيتي لبنى وفريدة، والتي قدمتها كل من نيللي كريم وهند صبري، قال "عبدالعزيز"، خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة": " سألت أحمد مراد عن شخصياتهم فأجاب: مش يمكن ماكنش فيه فريدة أصلا الجزء الثاني؟.
وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد أن حصد أكثر من 100 مليون جنيه.
"الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل "الفيل الأزرق 3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.