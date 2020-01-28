كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل "الفيل الأزرق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أكد الفنان كريم عبدالعزيز أن هناك جزءا ثالثا من فيلم "الفيل الأزرق"، مشيرًا إلى إنه سيقدم شخصية "الملبوس" هذا الجزء.

وعن مصير شخصيتي لبنى وفريدة، والتي قدمتها كل من نيللي كريم وهند صبري، قال "عبدالعزيز"، خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة": " سألت أحمد مراد عن شخصياتهم فأجاب: مش يمكن ماكنش فيه فريدة أصلا الجزء الثاني؟.

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وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد أن حصد أكثر من 100 مليون جنيه.

"الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.