بعد طرح أغنيتها الجديدة.. أحلام تهنئ لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة صديقتها الفنانة التونسية لطيفة، التي طرحت أمس أغنيتها الجديدة "في الأحلام"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وعلقت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "مبروك لولو، كل شي تسوينه جميل"، لترد لطيفة: "الله يبارك فيكي حلومة، وألف مبروك نجاح حفلك الرائع في الرياض".

يذكر أن لطيفة طرحت مساء أمس الإثنين، كليب جديد بعنوان "في الأحلام"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، إخراج أحمد القيعي، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري.