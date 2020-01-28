إنتي أقوى من كدا.. ريهام سعيد تدعم أصالة في أزمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة السورية أصالة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة جديدة لها، أرفقتها بعبارات غامضة.

كتبت "أصالة": "صدق الذين قالوا إن هناك طعما لكل المشاعر القاسية، وهو مر، ولا يمر بسبب غصّة أغلقت حتى مرور النَفَس، وطعم شجن مع الروح الّتي نزفت".

وأضافت: "ولأنها أصبحت ذكرى، وما زالت تنسحب من شرايين القلب، وطلوعها مؤلم، وأنا أهوى أن أخرج من حزني متى هو يشاء".

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من جانبها، تفاعلت الإعلامية ريهام سعيد مع منشور أصالة، وعلقت: "إنتي أقوى من كدا".

أحيت الفنانة أصالة عدة حفلات مؤخرا، بعد إعلان انفصالها عن زوجها طارق العريان، مؤكدة أنها منشغلة حاليا بعائلتها وعملها فقط.