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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة السورية أصالة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة جديدة لها، أرفقتها بعبارات غامضة.
كتبت "أصالة": "صدق الذين قالوا إن هناك طعما لكل المشاعر القاسية، وهو مر، ولا يمر بسبب غصّة أغلقت حتى مرور النَفَس، وطعم شجن مع الروح الّتي نزفت".
وأضافت: "ولأنها أصبحت ذكرى، وما زالت تنسحب من شرايين القلب، وطلوعها مؤلم، وأنا أهوى أن أخرج من حزني متى هو يشاء".
من جانبها، تفاعلت الإعلامية ريهام سعيد مع منشور أصالة، وعلقت: "إنتي أقوى من كدا".
أحيت الفنانة أصالة عدة حفلات مؤخرا، بعد إعلان انفصالها عن زوجها طارق العريان، مؤكدة أنها منشغلة حاليا بعائلتها وعملها فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتي أقوى من كدا.. ريهام سعيد تدعم أصالة في أزمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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