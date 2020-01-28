تراند اليوم : صورة مسربة..«شيرين» تبكي منهارة وحسام حبيب يحاول تهدئتها



تداول رواد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مسربة، للفنانة والمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، مع زوجها حسام حبيب.

وظهرت الفنانة المصرية، في الصورة تجلس في أحد الأماكن، وتضع يدها على رأسها وكأنها منهارة وتبكي، بينما يظهر زوجها إلى جانبها محاولاً أن يواسيها ويهدئها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عن ما حصل مع عبد الوهاب.

وكان كشف حبيب مؤخراً عن تراجع عبد الوهاب عن قرارها بالإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أنها ستعود قريباً للتواصل مع الجمهور عبر صفحاتها.

وكانت تقارير صحفية، تحدثت عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للإجهاض وسفرها للخارج للعلاج، لكن الفنانة لم تؤكد أو تنفي هذه الأنباء.



