شابة أمريكية مصابة بمتلازمة توريت تكتسح جوائز غرامي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 11:36 صباحاً - فازت مغنية أمريكية شابة بنصيب الاسد في حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية بحصولها منفردة على جوائزه الاربع الكبرى .

وحصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش (19 عاما) ، على الجوائز الأربع الكبرى وهي أفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل تسجيل، وأفضل فنانة صاعدة خلال عام.

حيث فازت إيليش المصابة بمتلازمة "توريت" بجائزة أغنية العام عن أغنيتها "شخص سيء" (باد جاي) كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية.

وحصلت إيليش ) أيضا على جائزة ألبوم العام عن ألبومها "عندما ننام جميعا أين نذهب؟" (هون وي أل فول سليب هوير دو وي جو؟"، بحسب "رويترز".

وبدأ حفل توزيع جوائز "غرامي" بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلوس يوم الأحد.

وإيليش من مواليد 2001 وهي أيضا كاتبة أغاني، ولدت ونشأت بمدينة هايلاند بارك في لوس أنجلوس الأميركية، بدأ الاهتمام الإعلامي بها عام 2016 عندما أطلقت أغنية "عيون المحيط Ocean Eyes" عبر تطبيق وموقع ساوند كلاود وحققت نجاحا وشعبية كبيرة جدا.

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عام 2017 أطلقت أغنيتها "لا تبتسم لي" وحققت نجاحا كبيرا للغاية وأصبحت من الأغاني الأكثر شعبية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.

وأصبحت أصغر مغنية وأول امرأة تحصد الأربع جوائز الكبرى في حفل غرامي في عام واحد، وقد سبقتها من قبل الإنجليزية أديل ولكنها فازت بالجوائز الأربع على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وكانت إيليش مصدومة وهي تتسلم جائزة أفضل ألبوم عام 2019 حيث أكدت أن أريانا جراندي تستحق هذه الجائزة أكثر منها.

يشار الى ان إيليش مصابة بمتلازمة "توريت" وهي عبارة عن خلل عصبي وراثي يظهر منذ الطفولة المبكرة، تظهر أعراضه على شكل حركات عصبية لا إرادية، متلازمة يصحبها متلازمات صوتية متكررة.

كما أنها مصابة أيضا بمتلازمة التصحاب الحسي، وهي حالة عصبية تتمثل بالمزج بين الحواس المختلفة، بحيث بالإمكان أن ترتبط الألوان بالحروف والأرقام، وأن ترتبط الرائحة والمذاق بالموسيقى، وأن يرتبط الملمس بالبصر.

واستطاعت إيليش أن تحول هذه الأمراض إلى حالة إبداعية انعكست على أعمالها، كما أوضحت -في مقابلة مع جريدة غارديان العام الماضي- أن حالتها المرضية هذه بالإضافة إلى إصابتها بالاكتئاب من حين لآخر ساهمت في تطوير أغانيها وكتابتها، وجعلتها تتبع حميات غذائية جيدة ولا تقرب المخدرات ولا تدخن على الإطلاق.