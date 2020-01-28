كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 11:36 صباحاً - سجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقماً قياسياً جديداً على تويتر؛ حيث نشر أكثر من 140 تغريدة خلال 24 ساعة، وذلك مع بدء اليوم الثاني من محاكمته.
ونشر الرئيس الأمريكي ما مجموعه 142 تغريدة وإعادة تغريدة؛ متغلباً على رقمه القياسي الرئاسي السابق البالغ 123 تغريدة في يوم واحد.
وبدأ ترامب مشاركة التغريدات من قبل مستخدمي تويتر الآخرين بعد 50 ثانية من منتصف الليل، أو في الساعة السادسة صباحاً بتوقيت سويسرا؛ حيث كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس.
وقام الرئيس الأميركي بالتغريد 41 مرة بحلول الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت الشرقي، و7 مرات أخرى بحلول الساعة الثانية صباحاً.
وجاءت آخر تغريدة للرئيس الأميركي في اليوم نفسه في الساعة 6:18 مساء، عندما أعاد تغريد الانتقادات لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف من قِبل النائب دوغ كولينز، بحسب ما ذكر موقع مجلة «نيوزويك» الأمريكية.
وتركزت العديد من التغريدات، التي شاركها ترامب، على مهاجمة عملية العزل وتوجيه الضربات لكبار المشرعين الديمقراطيين، وكان النائب شيف هدفاً منتظماً لتغريدات الرئيس.
ولم يحطم ترامب رقمه القياسي على تويتر على الإطلاق، على الرغم من أن تغريداته الـ142، هي الأعلى بوصفه رئيساً؛ فقد سبق له أن سجل رقماً قياسياً عندما نشر أكثر من 160 تغريدة وتغريدات مُعاد نشرها على مدار 24 ساعة يومي 4 و5 يناير من العام 2015؛ وفقا لبيانات أرشيف ترامب على تويتر.
وكانت معظم تغريدات ترامب في اليومين المذكورين أعلاه، عبارة عن منشورات ذات علاقة ببرنامجه التليفزيوني السابق على قناة «إن بي سي» المعروف بعنوان: «ذي أبرينتس»، الذي انتهى عرضه في العام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتفوق على نفسه في تويتر.. 142 تغريدة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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