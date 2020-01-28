تفاصيل إنطلاق عرض "علاء الدين" بالقاهرة

يستعد صناع عمل مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، لإنطلاق العرض الأول لها بالقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، Advertisements وذلك بعد إنطلاقها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية وذلك بعد إنطلاقها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية يذكر ان عرض "علاء الدين" إخراج مجدى الهوارى، بطولة تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام اسماعيل "الوزير جعفر" وسامي مغاوري "السلطان"، اسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".

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