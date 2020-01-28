تفاصيل حفل راغب علامة في عيد الحب

يستعد المطرب راغب علامة، لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة عيد الحب، وذلك مساء يوم السبت الموافق 15 من شهر فبراير المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس.
من المقرر أن يقدم "راغب" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح، منها :
الجدير بالذكر أنه يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" كلمات خالد المريخي، ألحان الموسيقار د.طلال، إشراف عام خالد أبو منذر.
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