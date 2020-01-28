يقام اليوم الثلاثاء أوبريت" الليلة الكبيرة " ضمن فعاليات "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، وذلك يومان على التوالي، فيتمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة بالمسرح الكبير.
يذكر أن أوبريت "الليلة الكبيرة" بطولة مجموعة من نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، إخراج الراحل صلاح السقا.
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