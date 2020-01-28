الليلة.. عرض البخيل على مسرح أوبرا ملك

يقام في الساعة السابعة مساء عرض "البخيل" على مسرح أوبرا ملك برمسيس، وذلك يوميًا ما عدا الاثنين، ومن المقرر أن سعر التذكرة عشرون جنيهًا. العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة. الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

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