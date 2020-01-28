سيرين عبد النور ساحرة بالأحمر وهذا مقياس النجاح لها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من احدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة مرتدية فستاناً باللون الأحمر، فيما إعتمدت لوك شعر ومكياج ناعمين وبسيطين.

وعلّقت على الصورة كاشفةً عن مقياس النجاح بالنسبة لها قائلةً:"لا يقاس النجاح من خلال المال أو السلطة يقاس النجاح من خلال الانضباط والسلام الداخلي".

يُذكر أن سيرين تقدّم بطولة مسلسل "دانتيل"، تحت إشراف المخرج السوري المثنى صبح، والتحضيرات تسير من قبل الشركة المنتجة للمسلسل، لإتمام ما يلزم لإنطلاق هذا العمل من بيروت.

ويشارك في بطولة المسلسل محمود نصر، سارة أبي كنعان، وسلوم حداد، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، إخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.

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