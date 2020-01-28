والدة جان يامان تزوره في الجيش -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - التحق الممثل التركي الشهير ​جان يامان​ بالجيش من اجل تأديته الخدمة العسكرية في تركيا، ونشر اول صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان حلق ذقنه وقصّ شعره وظهر الى جانبه والدته التي أثارت الجدل اذ اعتبرها متابعيها أنها تبدو صغيرة في السن حتى ان البعض ظن انها شقيقته. وعلّق يامان باللغة التركية، على الصورة المرفقة مع والدته وكتب: “ أمي الحبيبة ”.

يذكر ان جان يامان حقق نجاحا كبيرا في تركيا وفي العالم العربي بمسلسلاته

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