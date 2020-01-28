ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الفنانة ​كارول سماحة​ حاليا لاصدار اغنيات منفردة بعيدا عن سياسة الالبوم حيث تستمع الى عدد من الاغنيات لاختيار واحدة منها تصدرها قريبا ولكن بعيدا عن عيد الحب ، فلن تصدر اغنية خاصة بالحب على عكس ما ذكر البعض حسب ما علم موقع الخليج 365 وذلك لانها لم تلفت سمعها اي اغنية مناسبة.

وقد أحيت كارول سماحة، حفلاً غنائياً على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي شهد حضور إبنتها والمخرج جاد شويري والإعلامية بوسي شلبي والتي وصفها المتواجدون في الحفل بالمهرج بسبب الحذاء الذي إرتدته خلال تواجدها.

وبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء، وتألقت كارول على المسرح بإطلالة رائعة، حيث قدمت مجموعة من أعمالها المختلفة التي قدمتها على مدى مسيرتها الفنية، بينها سهرانين، غالي عليي، خليك بحالك، أضواء الشهرة وحشاني الدنيا في بلدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- كارول سماحة تحضّر لأغنيات منفردة وماذا عن عيد الحب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.