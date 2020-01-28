ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ بعيد ميلاد الممثلة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​ على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لها، ظهرت فيها وهي تقلّد شكل حسني، وعلّقت بالقول:"في ذكرى ميلاد السيندريلا.. الله يرحمها .. مالهاش مثيل".

ومن ناحية أخرى، تشارك حسين حالياً في بطولة مسلسل "ختم النمر" والذي هو البطولة الأولى المطلقة للممثل المصري أحمد صلاح حسني، ويشارك فيه أيضاً الممثلون نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى وحسنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميرهان حسين تتحول إلى سعاد حسني-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.