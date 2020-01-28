بأقل من 24 ساعة..رحمة رياض تتخطى الـ4 مليون مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ بتخطي فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماكو مني" الـ4 مليون مشاهدة، وذلك بأقل من 24 ساعة على طرحه.

واللافت أن الأغنية لازالت تحقق رقماً قياسياً إلى الآن، إذ وصل عدد مشاهديها عبر "يوتيوب" إلى أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

وتوجهت رياض بالشكر للجمهور على هذا النجاح للأغنية قائلةً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ترند ١ و ٤ مليون بأقل من ٢٤ ساعة...ماكو منكم...وتبقى دائما محبتكم، ودعمكم أغلى شيء عندي...شكرا من القلب، وبإذن الله الجاي بيكون مختلف وأقوى ونتشارك سويه كل النجاحات".

وكانت آخر أغاني رحمة رياض "وعد مني" التي طرحتها في العام 2018 وحققت نسبة مشاهدات عالية إقتربت من 134 مليون مشاهدة عبر يويتوب.

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