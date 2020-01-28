تراند اليوم : ياسمين رئيس : “لص بغداد” كان تحدٍ وصعب وشاق

قالت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس أنها اختارت المشاركة في بطولة فيلم “​لص بغداد” مع الممثل المصري ​محمد إمام والذي طرح في دور العرض يوم الاربعاء الماضي، بسبب التحدي الذي وجدته في الدور الذي تقدمه في الأحداث لافتة الإنتباه الى أنه جديد ومختلف عليها تماماً فهي أول مرّة تقدم فيها أكشن وكوميدي في الوقت نفسه.

وأشارت ياسمين في تصريح خاص لموقع “الفن” الى أن “سلمى سليمان” هي شخصية خاصة لها حاجات وردود أفعال خاصة بها، بسبب ما تقع فيه خلال الفيلم، فهي مهووسة تاريخ، ولكنها لا تظهر بالنظارة و”اللوك” المعتاد لشخصية المثقفة، موضحة أن العمل كان صعباً وشاقاً، واحتاج تحضيرات وتدريبات كبيرة ولكن في النهاية جاءت ردود الأفعال مميزة للغاية.

الجدير ذكره أن فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.