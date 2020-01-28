تراند اليوم : صادم.. حفلة جنس جماعي على فنانة مصرية أمام ابنها

في واقعة صادمة، اقتحم 4 شباب شقة فنانة مصرية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، وهددوها مستخدمين أسلحة بيضاء ونارية، ثم أقاموا عليها حفلة جنس جماعي أمام ابنها الطفل الذي يعاني من إعاقة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، أمس الاثنين حكمها في القضية، حيث قضت بحبس 3 متهمين بالسجن بالمؤبد ومعاقبة متهم رابع بالسجن 15 سنة، بتهمة اغتصاب فنانة شابة في بداية مشوارها الفني، داخل شقتها بالهرم تحت تهديد السلاح بعد اقتحام منزلها.

وأشارت صحف مصرية، إلى أن أحداث الواقعة تعود لعام 2017 عقب قيام 3متهمين باغتصاب المجني عليها «أ.ح» بغير رضاها، وذلك بأن اقتحموا عليها مسكنها، وأشهروا في وجهها أسلحتهم النارية، مهددين إياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن، ونزعوا عنها ملابسها كرهًا، وتناوبوا الاعتداء عليها، بينما كان المتهم الرابع يراقب المكان أسفل العمارة.

ولم يكتفي الجناة باغتصابها أمام طفلها، بل قاموا بسرقتها وسرقة منقولات بالشقة وفروا هاربين.

وبإبلاغ المجني عليها الشرطة، حضرت قوة أمنية وعاينت المكان، وبسماع أقولها وإجراء التحريات توصل الأمن إلى الجناة، وتم القبض عليهم.

وقالت المجني عليها، أن الجناة صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسرًا إياه، ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقي المتهمين المسكن، وأشهروا في وجهها الأسلحة النارية فشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.