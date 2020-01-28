أغنية رحمة رياض “ماكو مني” تحقق نجاحاً كبيراً بعد طرحها بساعات

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متابعة بتجـــــــــرد: تحقق النجمة العراقية رحمة رياض نجاحاً استثنائياً بعد طرح أغنيتها الجديدة “ماكو مني” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.
وحصد الكليب الخاص بالأغنية أكثر من ستة ملايين مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على إطلاقه عبر قناة رحمة رياض على “يوتيوب”، كما واقتحم قائمة الأكثر تداولاً عبر الموقع في عدد من البلدان العربية.
الأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان وتوزيع علي صابر وصوّرت رحمة رياض الكليب الخاص بها في العاصمة اللبنانية بيروت تحت إدارة المخرج ريشا سركيس.
وأعربت رحمة رياض عن سعادتها بالنجاح الذي تحقق الأغنية من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت: “ترند ١ و ٤ مليون ب ٢٤ ساعة… صج ماكو منكم…وتبقى دائما محبتكم ودعمكم أغلى شيء عندي… شكرا من القلب وبإذن الله الجاي بيكون مختلف وأقوى ونتشارك سويه كل النجاحات!”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني رحمة رياض، هي “وعد مني” التي طرحتها في العام 2018 وحققت نسبة مشاهدات عالية اقتربت من 134 مليون مشاهدة عبر يويتوب.
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