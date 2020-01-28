سعد لمجرد في حالة صدمة.. ويضطر لاتخاذ هذا القرار!

متابعة بتجـــــــــرد: عاد الفنان المغربي سعد لمجرد إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد قرار المحكمة الإستئنافية توجيه التهمة إليه مجدداً في جريمة الإغتصاب.

ونشر سعد صورة له عبر خاصية ال “story” على موقع إنستغرام بعد تعليقه كافة أعماله وقال: “مرحبا من باريس”.

وكان محامي سعد، جان مارك فيديدا قد أبدى استغرابه الكبير قرار غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف الفرنسية، وأكد في مقابلة ببرنامج “جرائم ومتفرقات” عدم وجود أدلة ملموسة على تورط لمجرد في قضية الاغتصاب في الملفين الفرنسي والأميركي.

وكانت غرفة التحقيق قد نقضت الأمر القضائي الصادر في أبريل الماضي عن قاض في باريس كان قد خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي، معيداً تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”، وفق ما أفاد مصدر قضائي في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.

وأشار المصدر إلى وجود تهم كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق المحكمة الجنائية.

وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أنها تعرضت للاعتداء الجنسي في سن الـ20، من جانب المغني في غرفة هذا الأخير بأحد الفنادق في أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له في باريس، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.

وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل 2017، مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

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وفي موضع آخر بالملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني (البالغ 35 عاماً) تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء عام 2015.

وانسحبت المدعية لاحقاً من القضية، وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.

وكذلك وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في أغسطس عام 2018، إثر شكوى من شابة على خلفية حادثة مفترضة وقعت في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرقي فرنسا.

وأودع لمجرد السجن لشهرين ونصف قبل إطلاق سراحه وإبقائه قيد المراقبة القضائية وإرغامه على الإقامة في باريس طوال مدة التحقيق.

سعد لمجرد مولود في أبريل عام 1985 بالمغرب في كنف عائلة فنية، وبدأ نجمه يسطع عام 2007 إثر مشاركته في برنامج المواهب “سوبر ستار” في لبنان.

وسجل أكبر نجاح له مع أغنية “المعلم” التي أطلقها في 2015 وشوهدت مئات ملايين المرات عبر موقع يوتيوب.