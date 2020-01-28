تامر حسني يكشف كواليس “الفلوس” وهذا ما قاله نجوم الفيلم

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم المصري ​تامر حسني​ عن أجواء كواليس تصوير فيلمه الجديد “الفلوس” من خلال فيديو نشره عبر قناته على موقع “يوتيوب”، ظهر برفقة أبطال الفيلم وضيوف الشرف.

يعرض الفيديو التدريبات الرياضية القاسية التي قام بها تامر، والممثل المصري ​خالد الصاوي​ في مشاهد الأكشن والمعارك. وعلّق خالد الصاوي على أداء تامر بالقول: أنه حالة فنية متوهجة، يملأ أي موضوع يضع نفسه بداخله، تمثيلا كان أو غناء أو أكشن، لأنه بالفعل مجنون بعمله”.

وأضافت عائشة بن أحمد: “نشاهد هذه النوعية من الأفلام لأول مرة في السينما المصرية”. وقال أحمد السقا: “إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا”.

وأشار المخرج ​سعيد الماروق​ الى أن “التجربة صعبة وممتعة، أعتقد أنها ستكون مهمة لتامر في مستقبله”. أما زينة فقالت: “القصة كانت جديدة بطريقة لم أتخيلها”.

وسجّل فيلم “الفلوس” بطولة تامر حسني رقمًا قياسياً في شباك التذاكر، محققًا إجمالي إيراداتٍ بلغت ٢٦٥ مليون جنيه منذ بدء عرضه، منها ٣٥ مليون في مصر و٢٣٠ مليون في البلدان العربية الأخرى.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الفيلم على مستوى العالم خلال الأيام المقبلة، حيث تم توزيعه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وجاري حالياً التفاوض على عرضه في لندن.

Advertisements

ومع هذه الخطوة، يكون تامر حسني الفنان العربي الوحيد الذي يتم عرض فيلمه في الغرب، وذلك نظراً لشعبيته الجارفة وشهرته الإستثنائية بين نجوم السينما والغناء.

ويعتبر “الفلوس” أوّل فيلم تجاري تعترف به غرفة صناعة السينما الأمريكية ويحصل على تصديق رسمي حكومي لعرضه ضمن قائمة الأفلام العالمية في أكبر سينمات أميركا حيث تكتمل فيه المواصفات العالمية من حيث القصة والتصوير وتركيبة البطل الجماهيري.

تدور أحداث الفيلم حول سيف، وهو نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة،ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمدسلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.