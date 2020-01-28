في رسالة مؤثرة.. أحلام لجمهورها: “الحياة مدرسة ونحن نمر بتجارب كثيرة”

متابعة بتجــــــــــرد: وجّهت النجمة الإماراتية أحلام رسالة مؤثرة إلى الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، تحدّثت فيها عن الحياة والتجارب التي يمرّ بها الإنسان في مشواره حتى الوصول إلى القمّة.

ونشرت أحلام صورة جديدة لها وأرفقتها برسالتها التي جاء فيها: “الحياة مدرسة، ومنها نتعلم دروساً عديدة، فنحن نمر بتجارب كثيرة، وحصاد هذه التجارب هي من تصقل شخصيتنا، وتبنيها لنصبح أفضل كلما تقدمنا بالعمر وإذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك فى الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها”.

وكانت أحلام قد أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً أسطورياً ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، حيث اخصّتها الهيئة العامة للترفيه، بليلة تكريمية ضمن ”ليالي الأساطير“ حملت اسم “ليلة فنانة العرب”.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين من الألبوم، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.