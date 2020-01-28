من البنتلي إلى اللامبورغيني.. هذا هو أسطول سيارات محمد صلاح الفاخر

متابعة بتجــــــــرد: يتمتع مهاجم ليفربول محمد صلاح بسمعة حسنة كونه هادئًا جداً ومتواضعاً، ولكن مجموعة سيارته تدل على العكس تماماً، اذ يملك اللاعب مصري أسطول سيارات فاخرة ذي محركات قوية.

وأضاف نجم كرة القدم مؤخراً سيارة “بنتلي جي تي” لأسطول سياراته الفارهة، وتبلغ قيمتها 210 آلاف دولار، وبحسب موقع “ذا صن” هي السيارة الثانية من ناحية الشعبية بالنسبة للاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد سيارة رينج روفر ذات الدفع الرباعي.

كما يمتلك محمد صلاح بالإضافة للبنتلي، سيارة لامبورغيني” أفينتادور” قيمتها أكثر من 230 ألف دولار، وسيارة دفع رباعي من نوع مرسيدس “جي إل أي”، بيضاء اللون.

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ويمتلك صلاح سيارة مرسيديس رياضية أخرى من نوع “إس إل إس”، ويصل سعرها لأكثر من 230 ألف دولار، وسيارة من نوع “أودي كيو 7”.

يذكر أن راتب محمد صلاح يبلغ 260 ألف دولار أسبوعيا، مع فريقه ليفربول.