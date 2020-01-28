الأمير هاري وميغان ماركل يواجهان العالم.. ومعارضة لحظر علامتهما التجارية Sussex Royal

متابعة بتجـــــــــرد: يعيش دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل حالة صعبة من عدم الإستقرار بعد إعلان تخليهما عن مهامهما الملكية واستقلالهما ماديّاً.

ففي التفاصيل، لا يعاني الأمير هاري وميغان من تجريدهما من الألقاب الملكية ومن تأمينهما السنوي فحسب، بل قد تم حظر أيضاً عرض تسويق علامة “Sussex royal” التجارية بعد شكوى من الطبيب الأسترالي بنيامين ورسيستر الّذي أعرب عن معارضته الشديدة من دون ذكر أي سبب وجيه لهذه الخطوة الّتي كانت لتكون خطوة جيّدة لتحسين أوضاعهما ولتمويل حياتهما الخاصّة.

وسيؤدّي هذا الأمر إلى خوض معركة قانونية ضد العلامة التجارية الّتي قدّمها الثنائي في العام 2019 والّتي أدت إلى موجة من المعارضة، حيث يمكن لأى شخص إخطار مكتب الملكية الفكرية فى المملكة المتحدة بشكوى.

والجدير بالذّكر أنّه كان من المقرر أن تنتهي فترة المعارضة في 20 شباط من هذا العام لكن تم تمديدها بعد شكوى من الدّكتور ورسستر حتّى آذار 2020.