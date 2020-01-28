تينا يموت تطلق فيديو كليب “قلت إسمي” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت الفنانة تينا يموت صاحبة المواهب المتعددة أغنية مصوّرة جديدة بعنوان “قلت إسمي” من كلماتها وألحانها، ومن إنتاج Tina Yamout & RAYAN. أما الكليب فهو من إخراج إيلي فهد الذي أظهر تينا بأربع شخصيات متناقضة، وهي: “الواقعية” و”العاشقة” و”الحالمة” و”الجبانة”. وفي هذه الأغنية عادت تينا إلى مسار رومانسي أنيق مستوحات من قصة حب في بدايتها بحلوها ومرها.

وتعتبر “قلت إسمي” عودة قوية لها إلى الساحة الغنائية بعد الأغنية الوطنية التي أهدتها لثورة 17 تشرين الأول في يوم عيد الاستقلال اللبناني بعنوان “ثورة غضب”، وبعد توقف دام لمدة عام بسبب تصويرها المسلسل الرمضاني “آخر الليل” حيث أدت دوراً رئيسياً فيه وعُرض على شاشتي “الجديد” والـ”إم.تي.في.” اللبنانيتين.

وتقول تينا عن هذه الأغنية: “بالنسبة لي “قلت إسمي” تعبير عن الأنوثة الحقيقية، الأناقة، والفردية، فالأغنية تُصوّر واقع بداية أي علاقة عاطفية، مع كل الشكوك الذاتية والصراعات الداخلية”. وأضافت: “التحدي ليس خلق مادة بصرية ومرئية جميلة بقدر ما أن نُشعر المُستمع أنه لا يمر بهذه الصراعات وحيداً”.

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وتستعد تينا لطرح ألبوم بعنوان “حكي ماانقال ” في نهاية هذا العام سيضمّ أغنيات متعددة منها “قلت إسمي”.

يذكر أن أغنية “قلت إسمي” تصدرت “توب 1″ على ” Anghami” كـ” Top Lebanese” و” Top in Syria” وكذلك “توب 5” في لبنان والأردن وفلسطين.