محمد عساف ومفاجأة من العيار الثقيل

بعدما تألق في الأشهر الماضية بأداء اللهجة العراقية من خلال أغنيتين هما “مكانك خالي”، و “الخليج 365”، كشف الفنان الفلسطيني، محمد عساف، الى أنه انتهى من تسجيل أغنية عراقية ثالثة بعنوان “شو هالحلاوة”، حيث كان من المفترض ان يطرحها من قبل، إلا ان الوضع المتأزم في العراق جعله يتخذ القرار بتأجيل طرحها قليلاً.

أيضاً يعمل “عساف” على أغنية جديدة باللهجة المصرية. وأكد ان الجمهور سيتفاجأ بالأغنية كثيراً.

نذكر ان أغنية “مكانك خالي” تخطت مشاهداتها 123 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعاود “عساف” التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود بأغنية “الخليج 365” والتي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 18 مليون .

أما آخر أعمال محبوب العرب أغنية “كرمالك انت” تتر مسلسل “عروس بيروت”. وهي من توقيع الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ومن الحان وتوزيع المبدع ميشال فاضل.