صابرين تبدأ بتصوير "ليالينا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استهلت الفنانة صابرين العمل في مسلسلها الجديد "ليالينا" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل. حيث بدأت بتصوير مشاهدها في سياق أحداثه التي تدور في إطارٍ اجتماعي من خلال 4 شخصيات رئيسية تتناول قصصاً اجتماعية من أرض الواقع فتطرح المشاكل والحلول لها.

الجدير ذكره أن المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح. ويجمعها في بطولته مع غادة عادل، وخالد الصاوي، إياد نصار، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق وهاجر الشرنوبي.