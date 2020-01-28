شكرا لقرائتكم خبر عن الأوسكار توطد صداقتها بالبيئة بقوائم طعام نباتية ومنع للعبوات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بالكامل تقريبا بما يتماشى مع ما قُدم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020.

وأضافت الأكاديمية أن قوائم الغداء الرسمى السنوى للمرشحين لنيل الجوائز إضافة للوجبات الخفيفة التى تقدم قبل مراسم الحفل فى هوليوود فى 9 فبراير ستكون معتمدة على مصادر نباتية.

أما قائمة الطعام فى حفل الحكام، الذى يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فسيعتمد بنسبة 70% على مصادر نباتية بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتية.

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وقالت الأكاديمية فى بيان إن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.

وقالت الأكاديمية، التى يختار أعضاؤها البالغ عددهم 8 آلاف عضو المرشحين والفائزين بجوائز الأوسكار، إنها "مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمى يُلزمنا بدعم الكوكب".

وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز جولدن جلوب وجوائز نقابة ممثلى الشاشة (جيلد) هذا الشهر.

واقترح النجم خواكين فينيكس، الذى جسد دور البطولة فى فيلم الجوكر وهو نباتى شديد الالتزام، التغيير الذى طرأ على عشاء جوائز جولدن جلوب الرسمى بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية وتم استبدالها هذا العام بأطباق من الأرز والفطر.