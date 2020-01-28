شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحى الليل" أغنية مصرية جديدة لـ جورج وسوف بتوقيع جاد شويرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون سلطان الطرب جورج وسوف فى أغنية مصرية تحمل إسم "صاحى الليل" من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان ومن إخراج وانتاج جاد شويرى الذى تعاون معه فى أغنيته الأخيرة "ملكة جمال الروح" وحققت نجاح كبير ويراهن شويرى على الأغنية الجديدة بقوة ويقدم جورج بشكل مختلف وجديد عليه تماما عن اعماله السابقة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب .

وكانت آخر أعمال جاد شويرى كليب "لو قامت القيامة" للمطربة الللبنانية لولا جفان، من كلمات هانى صاور، ألحن محمد مدين، توزيع مينو .

من ناحية أخرى أحيا جورج وسوف حفل رأس السنة بمدينة اللاذقية السورية يوم 25 ديسمبر الماضى، رغم ما تشهده من أحداث، وقدم عددا من أغنياته منها: يوم الوداع، أنت غيرهم، لسه الدنيا بخير، كلامك يا حبيبى، شىء غريب، اتأخرت كتير.

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وكانت انتشرت مؤخرا شائعة تفيد وفاة جورج وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذى أثار الجدل بين محبى سلطان العرب وجعلهم يتساءلون عن صحة المعلومة، أو كونها مجرد شائعة كغيرها من الشائعات التى ترددت قبل سنوات حول وفاته.

وفى رد ساخر، نفى الفنان جورج وسوف، الشائعة بنفسه، عن طريق نشر ستورى عبر حسابه على إنستجرام، وفى تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال "لمخترع شائعة انو متت بقلو: عبيب ألبى"، تعليق جورج وسوف حسم الجدل بشأن الشائعة لتمت فى مهدها، وبما لا يجعل مجالًا للشك بشأن عدم صحتها، وذلك كون الفنان السورى قد رد عليها بنفسها دون الاستناد لمصادر مقربة أو غيرها من التصريحات التى تحمل بعض الشك بشأن حالته الصحية.