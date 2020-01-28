شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تودع فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة ريم مصطفى من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، الذى تجسد فيه دور مختلف تماماً عليها إذ تجسد شخصية ديلرمخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا ويحدث العديد من المواقف في إطار تشويقي أكشن، واستغلت فرصة انتهائها من العمل بالسفروالحصول على إجازة طويلة خاصة وأنها انشغلت بالفيلم ومسلسل خلال الفترة الماضية.

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويسجل التجربة السينمائية الثالثة لريم مصطفى بعد فيلمي "مش رايحين فى داهية" مع المخرج أحمد صالح قبل 3 سنوات، و"ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى.



ريم مصطفى

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وانتهت ريم فى ديسمبر الماضى من تصوير مسلسل "شديد الخطورة" المنتظر عرضه بشكل حصرى على منصة watch it الرقمية، وتدور أحداثه فى 7 حلقات ومقرر تقديمه على أكثر من موسم ويعتمد على الأكشن والتشويق، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال ريم مصطفى ظهورها كضيفة شرف بـ 4 مشاهد فقط فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.