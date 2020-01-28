صبحي وصف فيلم جمعهما بالسيئ ورحل بأزمة قلبية.. من هو سمير عبدالعظيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم، رحل عن عالمنا الكاتب والمخرج والمنتج سمير عبدالعظيم، إذ رحل في مثل هذا اليوم 28 يناير 2001.

ولد سمير عبد العظيم في 15 مايو 1942، وشق طريقه الفني من خلال الإخراج في الإذاعة المصرية، وشغل بها عدة مناصب كان آخرها (نائب رئيس الإذاعة)، وعمل مع كبار نجوم مصر مؤلفا ومخرجا وممثلا.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- كتب سمير عبدالعظيم عددا من الأعمال المهمة والناجحة منها: "أفواه وأرانب، على باب الوزير، شعبان تحت الصفر ورجب فوق صفيح ساخن، وعلى باب الوزير، مسرحية الواد سيد الشغال"، وغيرها.

- قدم بعض الأعمال سينمائيا ودراميا وإذاعيا، مثل "الصبر في الملاحات"، "على باب الوزير".

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- كان آخر فيلم له هو "أبو الدهب" للنجم أحمد زكي، والذي كتب له الأغاني أيضا.

- في برنامج "فحص شامل" للإعلامية راغدة شلهوب، قال الفنان محمد صبحي مبررا مشاهده مع الفنانة هياتم في فيلم "العبقري خمسة": "باختصار دي كانت خلطة أفلام بيعملها سمير عبد العظيم، وايه يعني لما يبقى في تاريخي فيلم وحش".

- طول تاريخه الفني قدم 37 عملا مؤلفا، وأخرج 14 عملا إذاعيا، وشارك بالتمثيل في بعضها.

- أنتج 6 أفلام، منها فيلمان للفنان عادل إمام هما "المتسول، وشعبان تحت الصفر"، وأنتج للفنان محمد صبحي فيلمي "العبقري 5، والمشاغب 6"، بالإضافة إلى فيلمي الصبر في الملاحات لنبيلة عبيد، وطابونة حمزة ليونس شلبي.

- تعرض لنوبة قلبية، وتوفي على إثرها في مثل هذا اليوم 28 يناير عام 2001.