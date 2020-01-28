نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" تطورات الحالة الصحية لمعتز التوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة نهال عنبر، تعافي المخرج معتز التوني، من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، ودخل على أثرها المستشفى.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المخرج معتز التوني، أجرى عملية تركيب قسطرة منذ 4 أيام، وعقب نجاح العملية، عاد إلى منزله الذي يتواجد فيه حاليًا، مشيرة إلى تحسن حالته الصحية.

يذكر أن، المخرج معتز التوني، يتولى إخراج مسلسل "وصل أمانة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويخوض بطولته مصطفى خاطر وعلي ربيع، ويخرج أيضًا فيلم"الخطة العامية"، ويخوض بطولته علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وعدد من الفنانين.