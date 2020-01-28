ميرنا وليد - بيروت - نادر ما يعلق الدكتور ​فادي الهاشم​ على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد القضية التي شغلت العالم حين أطلق النار على سارق اقتحم منزله بوجود زوجته الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وبناتهما. وكثرت الاخبار الكاذبة حول علاقة السارق بالعائلة على الرغم من ان التحقيقات كشفت العديد من التفاصيل التي تبرأ الهاشم وتضع عمله تحت نطاق الدفاع عن النفس لذا ما كان من فادي الا اقتباس قول للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو يقول فيه : أحب الاستماع الى الاكاذيب في حين انني أعرف الحقيقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي الهاشم ينفي تلك الاخبار في قضية سارق فيلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.