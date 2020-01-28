شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يشارك فى بطولة مسلسل "وصل أمانة مع مصطفى خاطر وعلى ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان القدير محمد محمود فى بطولة مسلسل "وصل أمانة" بطولة نجمي مسرح مصر مصطفى خاطر وعلى ربيع، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، ويظهر محمد محمود بشكل مختلف ومميز، لاسيما أنه من كبار الكوميديانات على الساحة الفنية حالياً.

وفى سياق متصل، أوشك فريق العمل على الأنتهاء من كافة تفاصيل المسلسل، ومن المقرر أن يعلن عن بدء التصوير خلال الساعات المقبلة، وكانت شركة سينرجى تعاقدت مع كل من مصطفى خاطر، وعلى ربيع، وهالة فاخر، ومحمود محمود، ومن المقرر أن يشارك مجموعة من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل، حيث يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

وفى سياق آخر تفرغ فاروق هاشم ومصطفى عمر لكتابة سيناريو "وصل أمانة" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر حيث انتهيا من كتابة أول 12 حلقة فى العمل الذى يخرجه معتز التونى وتنتجه شركة سيرنجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة فى اطار كوميدى .

محمد محمود يقدم حاليا العرض المسرحى "3 أيام فى الساحل" مع النجم محمد هنيدى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى، بيومى فؤاد، وندى موسى، محسن منصور، وأخرون، إخراج مجدى الهوارى، كما يعرض حالياً للفنان محمد محمود مسلسل "بخط الأيد" بطولة النجم احمد رزق، وبعرض على شاشة DMC، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، ميرنا نور الدين، يسار اللوزى، إيمان العاصى، خالد كمال، وآخرون، تأليف هالة الزغندى، إخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجى.