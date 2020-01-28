شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد محسن يجهز لأغنية جديدة مع الملحن خالد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد محسن مع الملحن خالد عز في أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، حيث أكد خالد عز لـ"الخليج 365" أنها ستكون مفاجأة للجمهور، ليظهر فيها محمد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسجيلها خلال الأيام المقبل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وانتهى محمد محسن من تسجيل أغنيتين بألبوم الجديد الأولى تحمل اسم "فارس بني شقيان" وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أحمد نظمى، والثانية وهى من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، ولم يكشف أمين عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد أمين لـ"الخليج 365".

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وشارك محمد محسن مؤخراً الفنانة مي كساب مؤخراَ فى فيديو كليب غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج محمد رفقي.

أما آخر أعمال الملحن خالد عز أغنية في ألبوم فريق واما الجديد يحمل اسم "الصيف إبتدي"، بأغنية وهي "شمس بحر"، وهى من كلمات تامر حسين، وتوزيع الموسيقي ومكساج نادر حمدي، وشارك أيضا في تترات أغاني مسلسل "أبو العروسة"، التي قدمها بصوت النجم مدحت صالح، والمسلسل من بطولة سوسن بدر، وسيد رجب، ومحمود حجازي، ونرمين الفقي.

يذكر أن محمد محسن شارك فى العام الماضي فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات تراث الطرب العربي التى اشتهر بأدائها إلى جانب عددٍ من أعماله الخاصة منها: "فى قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة وأصيلة يا بنت"، وشارك أيضا فى مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية وأحيا حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه.