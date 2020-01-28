"مثل وقدم شخصيته".. علاقة محمود سعد بالسينما في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الثلاثاء 28 يناير عيد ميلاد الإعلامي محمود سعد، ليكمل عامه الـ66، إذ إنه من مواليد شهر يناير عام 1954، ومن أشهر البرامج التي قدمها برنامج "على ورق" في قناة أم بي سي، و"برنامج البيت بيتك" على القناة الثانية بالتليفزيون المصري.

ولم تقتصر علاقة الإعلامي محمود سعد بالميديا على الإعلام فقط، بل امتدت للعمل في التمثيل، حيث قدم شخصية مختلفة عن الظهور الحقيقي له أمام الجمهوري كونه مذيعًا وذلك في عمل واحد، بينما ظهر بشخصيته الحقيقية كإعلامي في 3 أعمال أخرى، لتكون حصيلة الأعمال التي أطل من خلالها على الشاشة 4 تجارب درامية.

فظهر في فيلم "أمير البحار" الذي عرض عام 2009 بشخصيته الحقيقية، وشارك أيضًا في مسلسل"الباطنية" الذي عرض عام 2009 وظهر خلاله بشخصيته الحقيقية، فيما شارك بفيلم"اسكندرية - نيويورك" بدور ضيف شرف وعرض عام 2004.

أما في فيلم "الرجل الثالث" الذي عرض عام 1995، قام بدور المقدم عادل، الذي يرافق أحمد زكي في خطته للإيقاع بمحمود حميدة.