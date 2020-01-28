أسماء أبو اليزيد بفستان في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا.
وطرحت أبو اليزيد، الصور عبر حسابها على "إنستجرام"،
وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها، ومنها: "جميلة جدا، ربنا يحفظك"، و"الصور خطفت قلبي، قمر بجد".
مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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