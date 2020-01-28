"ممكن يكون في ممثلين جداد".. خالد أنور يشوق جمهوره لجزء ثانٍ من "كأنه إمبارح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان خالد أنور، عن وجود جزء ثانٍ من مسلسل "كأنه إمبارح"، مشيرًا إلى أن الجزء الجديد سيضم ممثلين جدد.

ونشر أنور، صورة تجمعه بمحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "تفتكروا في كأنه إمبارح 2.. طيب عمومًا احنا بنشوف، وممكن كمان يكون في ممثلين جداد".

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وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد أعلنت عبر حسابها على"إنستجرام" من خلال خاصية "Ask rania"، عدم وجود جزء جديد للمسلسل، حتى الآن.

مسلسل"كأنه إمبارح" عرض في 45 حلقة، وشارك في بطولته رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، وفاء صادق، هدى المفتي إسلام جمال، محمد سليمان، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.