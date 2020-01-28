أحمد المرسي يتتبع سيرة أول كاميرا في مصر في "ما تبقى من الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أصدرت دار البشير للنشر والتوزيع رواية "ما تبقى من الشمس" للكاتب الشاب أحمد المرسي، التي تلقي الضوء على فترة تاريخية خاصة من التاريخ المصري.

وتتناول الرواية قصة أول مصور فوتوغرافي مصري في منتصف القرن التاسع عشر، بعد سنوات قليلة من ظهور فن التصوير الشمسي، إذ كانت مصر محط أنظار المصوريين، الذين تعلموا هذا الفن الحديث.

وتبحث الرواية في ثلاثية الحياة والموت والحب، وفلسفة الصورة وقدرتها على إيقاف الزمان، باعتبارها محاولة أخرى من محاولات الإنسان للوصول إلى الخلود.

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وتحكي الرواية قصة أمين شحاتة، الطفل الصعيدي الفقير من الأقصر، الذي يتتلمذ على يد الخواجات الإنجليز، ليتعلم فن التصوير ويصبح في النهاية واحد من مصوري الخديو عباس حلمي الثاني.

والقصة مستوحاة من حياة عطية قديس أول مصور مصري، الذي تتلمذ على يد الخواجة أنطونيو بياتو، ويعتبر أول مصري قام بتوثيق الحياة المصرية في نهايات القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين بالصورة.

أحمد المرسي صحفي مصري شاب تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 2013، وعمل في قناة دريم الفضائية، ومؤسسة روتانا، وتعتبر "ما تبقى من الشمس" هي عمله الأدبي الأول.