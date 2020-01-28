شكرا لقرائتكم خبر عن Bambi أحدث أعمال ديزنى المعاد إنتاجها على طريقة الـ Live Action والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("Captain Marvel")، وليندسي بير ("Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المقرراستخدام نفس التقنية ونفس الصورة CGI الواقعية التي استخدمت في إعادة إنتاج ديزني لـ فيلمى "The Jungle Book"، و "The Lion King"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".

وتدور قصة فيلم Bambi حول غزال صغير ينشأ في الغابة وحيد، بعد قيام الصيادين بـ قتل والدته، وترشحت النسخة الأصلية من فيلم "Bambi" لـ 3 جوائز أوسكار، وحصل على جائزة جولدن جلوب.

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وسيقوم الممثل العالمى تشانينج تاتوم ببطولة وإنتاج فيلم ديزنى الجديد "Bob the Musical"، وفقا لما كشفه التقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، كما أن تاتوم هو منتج الفيلم الجديد من خلال شركته Free Association، مع الشركاء Reid Carolin وPeter Kiernan،

ولاتزال شركة ديزنى تبحث عن مخرج للفيلم الجديد، ويركز "Bob the Musical" على رجل منتظم يأتى أسوأ كابوس له فى الحياة بعد تلقيه ضربة فى الرأس، ويستيقظ ليجد أنه محاصر فى مسرحية موسيقية، تم وضع المشروع قيد التنفيذ منذ عام 2004، ويعد الفيلم الجديد من أطول المشاريع التطويرية فى ديزني للقرن الحالى، حسبما نشر تقرير موقع "thewrap".

هذا الإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة ديزني عن انضمام الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل فيلم Cruella، الذى يتم حاليا إنتاجه، ولكن لم تكشف الشركة عن الدور الذى سيلعبه سترونج بعد، ولكن من المحتمل أن يلعب دور والد Cruella، وبالرغم من أنه دور صغير، ألا أنه من أهم أدوار العمل الجديد عن الشخصية الشريرة من أفلام ديزنى.

كما يشارك في بطولة العمل الجديد الممثلة الأمريكية إيما طومسون في دور البارونة، والممثلة إميلي بيتشهام التي تلعب دور أنيتا، والممثل كيربي هويل باتيست في دور غير معروف إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".