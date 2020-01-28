قناة محمد رمضان تصل إلى 2 مليار و400 مليون مشاهدة على يتوتيوب

الثلاثاء 28 يناير 2020

أعلن النجم محمد رمضان، تخطى عدد مشاهدات قناته على يوتيوب أكثر من 2 مليار و400 مليون مشاهدة، ونشر محمد رمضان صورة له، وعليها رقم 2400000000، وعلق قائلا "بفضل ربنا ثم الجمهور الغالي تخطينا الـ2 مليار و400 مليون مشاهدة على قناتي الرسمية على يوتيوب".



يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، كان قد كشف، الأحد، عن أول صورة من مسلسل البرنس، الذى يقوم ببطولته، ويشارك فى السباق الرمضانى المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجي، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "الصورة الأولى من مسلسل البرنس، رمضان 2020، ثقة فى الله نجاح".

وظهر رمضان فى الصورة التى نشرها وهو يرتدى جاكت بنى اللون، ويرتدى نضارة شمس، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات التى حرصت على تهنئته بالمسلسل الجديد، وعشرات الآلاف من الإعجابات.

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وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016.

وكان محمد رمضان، قد طرح أغنيته الجديدة "كازانوفا" بمشاركة المطربة يسرا الجندى، وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، فيما تخطت المليون مشاهدة خلال أسبوع، وقد قدم رمضان قبل أغنية كازانوفا 15 أغنية، واحدة منها تخطت 200 مليون مشاهدة، وثلاثة تخطوا 100 مليون، كما حقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير فى حفله الأخير بدبى، والذى أقيم قبل عدة أيام بمركز التجارة العالمى، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد وسط حضور كبير من الجمهور.