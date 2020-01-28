يسرا تستعد لمسلسلها الرمضاني

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""الخليج 365"" من بيروت: بدأت النجمة المصرية يسرا استعداداتها لتصوير مسلسلها الدرامي الجديد لرمضان المقبل. وهو يحمل اسماً مؤقتاً "دهب عيرة" الذي قد يتغيّر ليصبِح "قارئة الفنجان".

ولقد باشرت بالتحضيرات النهائية استعداداً لانطلاقة تصويره. حيث عقدت جلسات عمل مع المخرج سامح عبد العزيز الذي أُسندَت إليه مهمة إخراج العمل بعد اعتذار المخرج هاني خليفة في العام الماضي، ما أجّل عرضه من السباق الرمضاني 2019 إلى المنافسة المقبلة في العام الجاري. علماً أنه من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب،

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