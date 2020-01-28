شيرين رضا تُطلِق التحدي الخاص بحملة الرفق بالحيوان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة شيرين رضا، عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التحدي الخاص بحملة التوعية لأهمية الرفق بالحيوان بعد موت كلبها "سيمبسون" الذي نعته بصورةٍ تجمعهما عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".
وشرحت من خلال الفيديو الذي نشرته أنها تهتم بتربية أكثر من 50 كلبًا وقطة في منزلها الخاص وتفتخر دوما بأنها تعيش معهم وتعتبرهم أصدقاء لها، كاتبة: "حبي للحيوانات ليس سراً. فأنا أعتقد أن الحيوان الأليف هو أفضل رفيق يمكن للمرء الحصول عليه. لهذا السبب أعطي وقتي لرعاية 50 قطة وكلب متشردة في الوقت الحالي."
وأضافت: "كل واحدة من هذه النفوس الخمسين الصغيرة لها مكانة خاصة في قلبي. ولولاهم لما تمكنت من قضاء هذا الوقت الصعب في حياتي بعد وفاة رفيقي البالغ من العمر 12 عامًا، طفلي الصغير سيمبسون".
وشرحت أن حزنها لخسارة كلبها يأتي كفرصة لنشر الوعي حول الحيوانات الضالة، موضحة: "تعيش هذه الحيوانات الضالة الفقيرة في حالة رعب. وكل ما تحتاج إليه هو منزل آمن وعائلة محبة. يجب علينا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف معاناة هذه النفوس العاجزة" وقدمت خطوات للمساعدة: ⠀
-تبنوا الحيوانات الأليفة بدلًا من التسوق لشراء حيوان أليف جديد. فالحيوانات هي أصدقائنا.
- تأكدوا من تعليم أطفالكم أن الأصدقاء ذات الفراء لديهم مشاعر أيضًا، وأنهم يجب أن يكونوا طيبين مع الحيوانات، وأن لا يضربوهم، ولا يسحبون ذيلوهم، ولا يتسببون بأي أذى لهم.
- أعطوا القليل من وقتكم! يمكنكم المرور عبر الملجأ المحلي للتطوّع بأي طريقة ممكنة لكم ... صدوقني سوف تشعرون بعظمة العطاء لقيامكم بذلك.
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My love for animals is no secret!⠀ Personally, I think a pet is the best companion one can have.⠀ That’s why I’m dedicating myself to looking after 50 stray cats and dogs right now. ⠀ Each one of these 50 little souls hold a special place in my heart. If it weren't for them, I wouldn't have been able to pass this difficult time in my life after the passing of my companion of 12 years, my baby boy Simpson.⠀ ⠀ In his memory I want to take this as a chance to spread awareness about stray animals.⠀ ⠀ These poor stray animals live in horror, while all they need is a safe home and a loving family. We all must do our best to stop the suffering of these helpless souls. Here is how you can help: ⠀ -Adopt, don’t shop!⠀ Instead of shopping for a new pet, go for adopting. ⠀ -Animals are our friends!⠀ Make sure to teach your kids that our furry friends have feelings too and that they should be kind to animals, no hitting, no pulling tails, no harming in any way. ⠀ -Give some of your time!⠀ You could pass by the local shelter to volunteer in any possible way to you…believe me you will feel great!⠀ To do that, check:⠀ @esma__official ⠀ @furever.rescue ⠀ @animal.protection.eg ⠀ @hoperescueeg ⠀ ⠀ Finally, I’m changing my Instagram BIO to reflect my genuine love and support for this cause and make sure to support this post by posting your favorite animal in a comment. ⠀ 🐈🐕🦜🐍 ⠀ ⠀ I’m challenging @ahmedelsakaeg @ahmadfahmy_official @taraemad to show support. ⠀ ⠀ Have a pawsome day! ⠀ ⠀ #ShereenReda
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A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on Jan 24, 2020 at 4:21am PST
ودعت "رضا" النجوم أحمد السقا وأحمد فهمي وتارا عماد عبر خاصية الـ Bio، للمشاركة في التحدي دعماً لحملتها من خلال إظهار دعمهم للحيوانات. فكان "السقا" أول المستجيبين عبر حسابه الخاص على "إنستجرام". حيث وسّع التحدي بنشر صورته مع حصانه داعياً النجمة هند صبري، والمخرجين طارق العريان ومحمد سامي للمشاركة بدورهما.
ولاقت هذه الحملة تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي استجاب مع هذا التحدي بإطلاق الصور برفقة الحيوانات المختلفة عبر حساباتهم على مواقع التواصل، ذاكرين أنهم يشاركون الصور دعماً لحملة شيرين رضا بإضافة الوسم الذي أرفقته #shereenReda
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