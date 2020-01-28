شيرين رضا تُطلِق التحدي الخاص بحملة الرفق بالحيوان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة شيرين رضا، عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التحدي الخاص بحملة التوعية لأهمية الرفق بالحيوان بعد موت كلبها "سيمبسون" الذي نعته بصورةٍ تجمعهما عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".

وشرحت من خلال الفيديو الذي نشرته أنها تهتم بتربية أكثر من 50 كلبًا وقطة في منزلها الخاص وتفتخر دوما بأنها تعيش معهم وتعتبرهم أصدقاء لها، كاتبة: "حبي للحيوانات ليس سراً. فأنا أعتقد أن الحيوان الأليف هو أفضل رفيق يمكن للمرء الحصول عليه. لهذا السبب أعطي وقتي لرعاية 50 قطة وكلب متشردة في الوقت الحالي."

وأضافت: "كل واحدة من هذه النفوس الخمسين الصغيرة لها مكانة خاصة في قلبي. ولولاهم لما تمكنت من قضاء هذا الوقت الصعب في حياتي بعد وفاة رفيقي البالغ من العمر 12 عامًا، طفلي الصغير سيمبسون".

وشرحت أن حزنها لخسارة كلبها يأتي كفرصة لنشر الوعي حول الحيوانات الضالة، موضحة: "تعيش هذه الحيوانات الضالة الفقيرة في حالة رعب. وكل ما تحتاج إليه هو منزل آمن وعائلة محبة. يجب علينا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف معاناة هذه النفوس العاجزة" وقدمت خطوات للمساعدة: ⠀

-تبنوا الحيوانات الأليفة بدلًا من التسوق لشراء حيوان أليف جديد. فالحيوانات هي أصدقائنا.

- تأكدوا من تعليم أطفالكم أن الأصدقاء ذات الفراء لديهم مشاعر أيضًا، وأنهم يجب أن يكونوا طيبين مع الحيوانات، وأن لا يضربوهم، ولا يسحبون ذيلوهم، ولا يتسببون بأي أذى لهم.

- أعطوا القليل من وقتكم! يمكنكم المرور عبر الملجأ المحلي للتطوّع بأي طريقة ممكنة لكم ... صدوقني سوف تشعرون بعظمة العطاء لقيامكم بذلك.

ودعت "رضا" النجوم أحمد السقا وأحمد فهمي وتارا عماد عبر خاصية الـ Bio، للمشاركة في التحدي دعماً لحملتها من خلال إظهار دعمهم للحيوانات. فكان "السقا" أول المستجيبين عبر حسابه الخاص على "إنستجرام". حيث وسّع التحدي بنشر صورته مع حصانه داعياً النجمة هند صبري، والمخرجين طارق العريان ومحمد سامي للمشاركة بدورهما.

ولاقت هذه الحملة تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي استجاب مع هذا التحدي بإطلاق الصور برفقة الحيوانات المختلفة عبر حساباتهم على مواقع التواصل، ذاكرين أنهم يشاركون الصور دعماً لحملة شيرين رضا بإضافة الوسم الذي أرفقته #shereenReda