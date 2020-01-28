"لصّ بغداد" يتصدّر إيرادات السينما المصرية

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""الخليج 365"" من بيروت: تصدّر فيلم "لص بغداد" قائمة الإيرادات في السينما المصرية متفوقاً على أربعة أفلام تنافسه على شباك التذاكر في موسم إجازة منتصف العام الدراسي. حيث حقق مليون و137 ألفًا منفرداً من أصل مليوني جنيه توزعت بينه وبين "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي" و"دماغ شيطان" كما يلي:

ويجمع فيلم المركز الأول "لص بغداد" في بطولته محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، علماً أنه يشهد حضور أحمد رزق كضيف شرف، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار الحركة والإثارة بأجواءٍ كوميدية.

في المركز الثاني، حقق فيلم "الفلوس"_ الذي كتب قصته تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وأخرجه اللبناني سعيد الماروق_ إيرادات بلغت 537 ألف جنيه. وهو يجمع في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد ومحمد سلام، كما يشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف، بينهم "مي عز الدين وأحمد السقا".

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وجاء فيلم "بنات ثانوي" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 167 ألف جنيه. وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي وهنادي مهنا.

في المركز الرابع جاء فيلم "يوم وليلة" محققاً 34 ألف جنيه. وهو من تأليف يحيى فكري، إخراج منير مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع.

أما فيلم "دماغ شيطان"، فاحتل المركز الخامس بـ 5 ألاف و631 جنيه مصري. وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.. ويجمع في بطولته باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني.