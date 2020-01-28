شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل نور الدين يلتحق بأسرة مسلسل "أسود فاتح" مع هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان نبيل نور الدين لأسرة مسلسل "أسود فاتح"، الذي تلعب بطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، ويجسد "نبيل" شخصية جديدة عليه غير أعمال السابقة ضمن أحداث العمل، ويستعد للسفر إلى بيروت خلال الأيام المقبلة لالتحاق بتصوير العمل الذى انطلق الأسبوع الماضى بمشاركة هيفاء وأحمد فهمى وشريف سلامة والسورى معتصم النهار.

"أسود فاتح" يكتبه أمين جمال، الذى انتهى من 20 حلقة فى السيناريو، ويخرجه كريم العدل، ويشارك فى بطولته سلامة وأحمد فهمى وصبرى فواز وعمر السعد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وعمر السعيد وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف، وجار التعاقد مع نجم ونجمة أخرى لتقديم دورين رئيسيين خلال الأحداث، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال نبيل نور الدين مسلسل "كلبش 3" والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

كما شارك نبيل نور الدين فى رمضان الماضى بمسلسل "قابيل" مع محمد فراج، ومحمد ممدوح، وعلي الطيب، وأمينة خليل، وأحمد كمال، ونهى عابدين، وتأليف مصطفى صقر، وسيناريو محمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.